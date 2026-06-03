କାବୁ ହେଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗର ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସଫଳ
ଦୀର୍ଘ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି DFO ଓ RCCFଙ୍କ ତ୍ୱତ୍ବାବଧାନରେ ଧରାହେଲା ଗଜରାଜ । ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 3, 2026 at 7:59 PM IST
MAN HUNTED ELEPHANT CAPTURED, ଅନୁଗୋଳ : ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାରୁଥିବା ଦନ୍ତା ଶେଷରେ ବନ ବିଭାଗର କାବୁରେ ଆସିଛି । ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବନ ବିଭାଗର କାବୁରେ ଆସିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀ ।
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ କୁସୁମ ପାଟ ଜଙ୍ଗଳରୁ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ କାବୁ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହାତୀକୁ କାବୁ କରାଯାଇ ପାରିଛି । କପିଳାଶ, ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ଅନୁଗୋଳର ୩ଟି ଟିମ୍ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ସକାଳେ ହାତୀକୁ ଠାବ କରାଯିବା ପରେ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ହାତିଟି ପ୍ରାୟ ଏକ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଲଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ।
ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ଉଠାଇ ଐରାବତ ରେସକ୍ୟୁ ଭ୍ୟାନରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ହାତିଟି କେଉଁଠିକୁ ନିଆଯିବ ସେନେଇ ଅନୁଗୋଳ ବନ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ଏହି ହାତିଟି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉ ଥିଲା । ତେଣୁ ଅଂଚଳବାସୀ ଏହି ହାତୀକୁ ନେଇ ାତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ।
ଏପରିକି ଅଂଚଳବାସୀ ଏହି ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାତୀଟିକୁ ଆଜି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ DFO ନୀତିଶ କୁମାର ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହାତୀ ରେଶକ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଅନୁଗୋଳ RCCF ମଧ୍ୟ ରେଶକ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ଅବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ