ସପ୍ତାହକରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା, ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ
ଏଯାବତ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ପୁତୁରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 1, 2026 at 11:46 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଗଲେଣି ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦେଢ଼ ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପେଣ୍ଠପାଳ ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉଳ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏଯାବତ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳି ପାରିନାହିଁ।
ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ
ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ପେଣ୍ଠପାଳ ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ବାଙ୍କବିହାରୀ ରାଉଳ ବିଲରେ ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ି ପାଣି ସୁଅରେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପୁତୁରା ବାଙ୍କବିହାରୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳି ନଥିଲା।
ଏନେଇ ଉଦ୍ଧାର ପୁତୁରା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ରାଉଳ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ ଦାଦା ପୁତୁରା ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମେ ସେଠି ଚାଷ କାମ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା । ମୁଁ ୪ ରୁ ୫ ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଆଉ ପାରିଲିନି। ମୋତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଉନାହୁଁ" ।
ସେହିପରି ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପର୍ଶୁରାମ ଜେନା କୁହନ୍ତି "ଗତକାଲି ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ଜଣେ ଲୋକ ସିଧା ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ନଦୀର ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଲେ । ଜଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ । ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆସି ଏଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି"।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ଖସି ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଓ 3 ବର୍ଷ ପୁଅ ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଗଲେ ଖବର କାଗଜ ବିକ୍ରେତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା