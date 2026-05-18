ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଣିଷ କଟା ମୁଣ୍ଡ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ
ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ନୃଶଂସ ସ୍ବାମୀ ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : May 18, 2026 at 8:05 PM IST
ଗଜପତି: ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜର୍ଜ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଛି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶୁଣାଣି । 25.05.2023 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ସାରା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କାର୍ଜି (୩୯) ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା କାର୍ଜିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ । ଯୁବରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ 15ରୁ 20ଟି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହି କେସର ବିଚାର ହୋଇଛି । ଆଜି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ସହ 15000 ଜୋରିମାନା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ଧାରା 201 ଅନୂଯାୟୀ ଅଧିକ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5000 ଜୋରିମାନା, ଯଦି ଜରିମାନା ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଇ ମାସ କାରଗରାବାସ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଘଟଥିଲା । ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ନୃଶଂସ ସ୍ବାମୀ । ଯେଉଁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରି ସାତ ଜନ୍ମ ସାଥି ହୋଇ ରହିବାକୁ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା, ସେହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲା ସଇତାନ ସ୍ବାମୀ । ପରେ କଟାମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ଜହ୍ଲାଦ ସ୍ବାମୀ । ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସ୍ବାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ।
25.05.2023 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ସାରା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ନୃଶଂସ ସ୍ବାମୀ ନିଜ ବିଲରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଧରି ଫେରିଥିଲା । ସମଗ୍ର ଗଜପତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା । ଚାଷ ଜମିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥିଲା ପତ୍ନୀହନ୍ତା । କଟାମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ପକାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ବ୍ୟାଗ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜରେ ଦେଇଥିଲେ କଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷେତରେ ବିଗିଡିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । ସେଦିନ ସକାଳେ ସ୍ବାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ମିଶି ବଗଡକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ବାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହାତରେ ଧରିଥିବା କଟୁରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ଘଟଣା ଘଟିବାର 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ।
ଏନେଇ ଖବର ପାଇ କାଶୀନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ବାମୀକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ବିବାହ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଯାହାର ଏହା ଏକ କରୁଣ ପରିଣତି ଥିଲା । ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇ ଥିଲା । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ସହ ମିଶି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି