ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମାମୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
୨୦୨୨ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ମାମୁକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ପକ୍ସୋ (ଆଡହକ) କୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 1, 2026 at 9:08 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନାବାଳିକା ଭାଣିଜୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମାମୁକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ନିଜ ଭାଣିଜୀକୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲାରେ ମାମୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ପକ୍ସୋ (ଆଡହୋକ) କୋର୍ଟ ।
ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି:
ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ୨୫ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ବିଦ୍ୟା ନଗରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାମୁଁ ଶିପ୍ରିନ ଦିଗାଲ (୬୨)କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ମାମୁ ଶିପ୍ରିନ ଦିଗାଲ, ନିଜର ୧୩ ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରେ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ-୧୧୭/୨୬-୦୪-୨୨ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ଦଳ ବେହେରା ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ମୋଟ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଜି.ଆର୍ ୭୯/୨୦୨୨ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଚାରପତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁ ଶିପ୍ରିନ ଦିଗାଲକୁ ପକ୍ସୋ ମାମଲାରୁ ଖଲାସ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମାମୁ ଶିପ୍ରିନ ଦିଗାଲକୁ ଫାଶି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପିପି ଡଃ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ।
କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ସିବା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରୋହିତ ଲାଲ ପଣ୍ଡା ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି 65 ବର୍ଷୀୟ ଶିପ୍ରିନ ଦିଗାଲ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ କୋର୍ଟରୁ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ କିଛି ଦିନ ଦିନ ପାଇଁ ପାରୋଲରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା । ସେହି ମାମଲା ପରଠାରୁ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା; ଦୋଷୀକୁ ୨୦ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକାଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର