ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ; ସକାଳୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ! ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 18, 2026 at 1:00 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ...
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ କଟକରେ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର NHRMର JE ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ୧୬ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ୩୧୫/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ପବିତ୍ର କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୧୬ ତାରିଖରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଭାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ରାତି ୯ଟାରେ କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଭାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଭାଉଜ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।"
ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର:
ଯଦି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ, ତେବେ ଥାନାକୁ ଖବର ନଦେଇ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାଉଜଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏମିତି କି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଭାଇକୁ ଯୋଜନା କରି ସେ ବାଲେଶ୍ବର ଡାକିଥିଲେ । ଭାଇ ଆସିବା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଶି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମକୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା । ଆମେ ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲୁ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା; ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର