ETV Bharat / state

ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ; ସକାଳୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ! ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Man Found Dead After Returning Home to Surprise Wife on Birthday Murder Allegation
ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସ୍ବାମୀ, ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସ୍ବାମୀ, ମିଳିଲା ମୃତଦେହ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରି (ETV Bharat)

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ...

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ କଟକରେ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାଲେଶ୍ୱର NHRMର JE ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ୧୬ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ୩୧୫/୨୬ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ପବିତ୍ର କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୧୬ ତାରିଖରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଭାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ରାତି ୯ଟାରେ କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଭାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଭାଉଜ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।"

ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର:

ଯଦି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ, ତେବେ ଥାନାକୁ ଖବର ନଦେଇ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।

ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାଉଜଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏମିତି କି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଭାଇକୁ ଯୋଜନା କରି ସେ ବାଲେଶ୍ବର ଡାକିଥିଲେ । ଭାଇ ଆସିବା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଶି ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ତଦନ୍ତ ଜାରି:

ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆଲୋକ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତକଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମକୁ ଖବର ଯାଇଥିଲା । ଆମେ ସେଠାରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲୁ । ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା; ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ

ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE MAN FOUND DEAD
BALESHWAR WIFE KILL HUSBAND
ବାଲେଶ୍ୱର ହତ୍ୟା
BALASORE MAN MURDER
BALESHWAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.