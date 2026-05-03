ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା; ତାତିଲେ ଲୋକେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍
ଭୁବନେଶ୍ବର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଫସିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 3, 2026 at 9:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା 'ଆମ ବସ୍' । ଆଜି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆମ ବସ (OD33U7352)ର ଚାଳକ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ରୁଟ୍ ନଂ- ୯୧ ( ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ, ସିଡିଏ- ବରମୁଣ୍ଡା ବିଏସଏବିଟି) ବସଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଆମ ବସ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକକୁ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ମୃତକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା:
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ (OD13M4520)ର ମାଲିକ ହେଲେ ଶରତ ବେହେରା। ତାଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ । ମୃତକ ହେଲେ ଶରତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ସେ ତାଙ୍କ ବାଇକ ନେଇ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହି ସେ ବାଇକ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପଛରୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ୍:
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନରେ ବସଟି ରସୁଲଗଡ଼ ଫ୍ଲାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାଇକ ଚାଳକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଣୀ ବିହାର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ ପାର ହୋଇ ବସଟି ଆଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯାଇଥିଲା ।
ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଅଟକିଲା 6ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆମ ବସ୍:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ୬ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆମ ବସ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ (ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା) ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହୋଇଥିଲା। ପଛକୁ ପଛ ଶତାଧିକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ସତ୍ୟତା ଜାଣିବାକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ:
ଏନେଇ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କହିଛନ୍ତି,"ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଆମ ବସର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର ଭୁଲ ଜଣାପଡିବ । ଏହାପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ମାସେ ତଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆମ ବସ୍:
ଏପ୍ରିଲ 3 (ଶୁକ୍ରବାର) ରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି (ADCP) କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ୍ ନିକଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନ୍ଧ ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସେ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ବସଟି ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର