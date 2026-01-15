ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଘଟଣ, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଘଟଣ । ନିର୍ମାଣଧୀନ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।
Published : January 15, 2026 at 7:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପୁଣି ଗଲା ଜୀବନ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଲିଆ ସାହିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଡ୍ରେନରେ ପଡି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସିନୁ ଗାଗୁରାଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ନେଲା ଜୀବନ:
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ,ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୃତକ ସିନୁ ଗାଗୁରାଇ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଡ୍ରେନରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ସିନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସାହିରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି :
ଏନେଇ ମୃତକ ସିନୁ ଗାଗୁରାଇ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରେନରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ସିନୁ । ଡ୍ରେନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ତାର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଜି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଗତ ୨ରୁ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ଡ୍ରେନ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବେରିକେଟିଂ ହେଉନଥିବାରୁ ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ତାର ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର