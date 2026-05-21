ମା’ଙ୍କ ପରକିୟା ପ୍ରିତି ସନ୍ଦେହ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦରରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରିତିକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ
Published : May 21, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 11:56 AM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରବାହାଲ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ସୁନ୍ଦର ରୋହିଦାସଙ୍କୁ (୪୨) ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ହିତେଶ ରୋହିଦାସ (୧୯) , ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୋହିଦାସ (୨୦) ଓ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିତେଶ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଙ୍ଗଳ ସାହୁ (୧୮) ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ମା’ଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହ କରି ହତ୍ୟା
ଲାଇକେରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କରାମୁଣ୍ଡାର ବାସିନ୍ଦା ସୁନ୍ଦର ସରବାହାଲ ନୂଆପଡାରେ ଘର ଭଡା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସର-ବାହାଲ ନୂଆପଡାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସାହୁ ସରସମାଲର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିତେଶ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଙ୍ଗଲ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ । ଏହାପରେ ହିତେଶ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ କ୍ରାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି ।
ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ମାମଲା
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ଜି.ଆର.ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସପି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣାମ। ହିତେଶ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡା ହସପିଟାଲରେ ନାବାଳିକା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୁବକ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡା