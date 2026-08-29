'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା କୌଶଲ୍ୟାର ଜୀବନ ! ମାଟି ଖୋଳି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : August 29, 2026 at 6:24 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ! 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇବା ପରେ ମଦ ପାନ କରି ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଝଗଡାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଘଟାଇଲା ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ । ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ ପିଟିପିଟି ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଘର ବାଡ଼ି ପଟେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦିପୁର ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଇନ୍ଦିପୁର ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିର ଗିରିଶ ପଧାନଙ୍କ ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ପଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଖବର ପାଇ ଆଜି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗିରିଶ ପଧାନକୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ଘର ବାଡ଼ି ପଛ ପଟେ ପୋତାଯାଇଥିବା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ପୋଲିସ ମାଟି ଖୋଳି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜବତ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
କୌଶଲ୍ୟା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ । ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବା ପରେ ଗିରିଶ ଆହୁରି ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତଦେହକୁ ଘର ପଛ ବାଡ଼ିରେ ପୋତିଦେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ।
ମୃତକ ଭାଇ ସୁକୁ ଧଳ କୁହନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରେ ଉଭୟ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା l ରାତିରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ଛୁଆମାନେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ l ସକାଳେ ପାଖପାଖି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଭଉଣୀର ମୃତଦଦେହ ମାଟିରେ ପୋତା ହୋଇଛି ଏବଂ ହାତ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି l ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ l ମୋ ଭଉଣୀକି ମରିକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି l ଖୋଲକି ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି l
ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦୁରେଖା ପଶ୍ଚିମକବାଟ କହିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦିପୁର ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିରେ ଏକ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସଦାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା l ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ବାରି ପଛପଟେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା l ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତଦେକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରକୁ ପାଠ ଯାଇଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି l"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ! 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ