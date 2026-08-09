ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, IGHରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ପୀଡିତ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡର ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 9, 2026 at 9:59 AM IST
Youth Set Ablaze by Miscreants ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ୱାଚର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତ । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କାହ୍ନୁ ଚରଣଙ୍କ ଶରୀରର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୋଡି ଯାଇଛି । ପୀଡ଼ିତ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତ (୩୫) ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ (IGH)ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ:
ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଘଣିଘଷା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତ କୁଲିପୋଷ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ୱାଚର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଯୁବକ ଦ୍ୱୟ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ବାଇକରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା କାହ୍ନୁଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଶରୀରର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା IGHର ବର୍ଣ୍ଣସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଘଟଣା ପରେ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ପାରିବାରିକ ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । କାହ୍ନୁଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦିଲ୍ଲୀ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଅଘଟଣ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 2 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର