କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରଖିଛି ।

Bhanjanagar police station
ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)
March 5, 2026

ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର: କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେପଟେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ।


ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା । ଯାହାକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦୁଲି ଗାଁର ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଏଡିଜେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ମୋଟର ସାଇକଲେରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ପକାଇ ଗୁରୁତର କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।


ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପଢ଼ାଳ ଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ ଜାରି ରଖିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ମାଁଙ୍କ କହିବା କଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଜେନା ହାଣି ଦେଇଥିବା କହିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ମୃତକ ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇ ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋର୍ଟର ହାଜାରା ହେବାର ତାରିଖ ରହିଥିଲା ।

ଆଉ ସେହି କୋର୍ଟର ହାଜାରା ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦୋଳ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ଆମେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ତାରିଖ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଭାଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ବ୍ରହ୍ମପୁର

