ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କଲା ଯୁବକ, ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ
ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 13, 2026 at 11:01 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟେନ କିଷାନ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ । ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ।
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟେନ କିଷାନଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗୋପନରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉଠାଇଥିଲା । ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲା ଯୁବକ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା l’
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲା ଫଟୋ-ଭିଡିଓ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ସେହି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଟେନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଓ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସାଇବର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଏଏସ୍ପି ସୂଚନା ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ମେମୋରି କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଗତ 18-03-2026ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର-9 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା l
