ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କଲା ଯୁବକ, ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ

ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Man Arrested For Viral Woman Private Photo In Social Media
ଗିରଫ ଯୁବକ ଓ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 13, 2026 at 11:01 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟେନ କିଷାନ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ । ସୂଚନା ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ।

ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କଲା ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଟେନ କିଷାନଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗୋପନରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉଠାଇଥିଲା । ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲା ଯୁବକ । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା l’

ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲା ଫଟୋ-ଭିଡିଓ:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ସେହି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଲିଟେନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଓ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥ‌ିବା ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସାଇବର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍‌ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଏଏସ୍‌ପି ସୂଚନା ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:

ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ସିମ୍ କାର୍ଡ, ମେମୋରି କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଓ ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଗତ 18-03-2026ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର-9 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

