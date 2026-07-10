ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ଅତିରିକ୍ତ SP ଗିରଫ: ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ (ଏଏସ୍ପି) ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 10, 2026 at 8:05 PM IST
Fake Police Arrested ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଜକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କହି ଧମକ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ (ଶୁକ୍ରବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି । ସେ ପରିବାର ସହ ୟୁନିଟ୍-୩ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାଘର ନେଇ ରହୁଥିଲା । ରଜନୀକାନ୍ତ ଠାରୁ ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ମୋବାଇଲ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି । କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଲେ ୟୁନିଟ୍-୩ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ । ଗତ ମେ' ୧୨ ତାରିଖରେ ସେ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୨୯୮/୨୦୨୬)ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଘର କଡ଼ରେ ସୁଜିତ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ । ରାତିରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଉକ୍ତ କାରକୁ ଲୁହାରଡରେ ପିଟି କାଚ, ଡୋର ଆଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା ।
ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବା ପରେ ସୁଜିତ ଏନେଇ ରଜନୀକାନ୍ତକୁ ପଚାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜକୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସୁଜିତ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନଥିଲା । ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଠିକଣା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକଣା ଉଭୟ ଭଡ଼ା ଘର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ବଢ଼ିପାରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା
ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଥିବା କହିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ମିଛ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।" ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
୨ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ନକଲି ସବ୍-କଲେକ୍ଟର
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ନକଲି ପୋଲିସ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ସବ୍-କଲେକ୍ଟରର ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ୨ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏକ ଷ୍ଟୋରରେ ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ସେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବରଦା ସୁଧୀର (୨୬) ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ।
ଦେଢ଼ମାସ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀକୁ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଆଶିଷ ରେଡ୍ଡୀ । ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ନକଲି ସବ କଲେକ୍ଟର ଗିରଫ, ଜାଲ୍ NEFT ପେମେଣ୍ଟ କନଫର୍ମେଶନ୍ ଦେଖାଇ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ସନଗ୍ଲାସ୍
ନକଲି NIA ଅଧିକାରୀର ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼; CDR ଖୋଲିବ ରହସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର