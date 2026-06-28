କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେବା ଆଳରେ ୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠକେଇ; ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ସହିଦନଗର ଥାନା ସମେତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପାହାଳ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : June 28, 2026 at 11:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କମ୍ପାନୀରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେବା ଆଳରେ ୨ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଠକେଇ ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ 'ଗୋ ସ୍ପିଡି ଗୋ'ର ସିଇଓ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭୋଇକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ପୋଲିସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦାର୍ଜିଲିଂରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲୁନଖରାସ୍ଥିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ରହୁଥିବା ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭୋଇ (୫୧)। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି (ରବିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମିଛ କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ-
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭୋଇ ନିଜକୁ କାର ମରାମତି ସର୍ଭିସ୍, 'ଗୋ ସ୍ପିଡି ଗୋ'ର ସିଇଓ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗ, ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ପଟିଆ ଶିଶୁ ବିହାରରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ ଖୋଲିଥିଲେ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନେକ ଲୋକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୨.୩୦ କୋଟି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ।
ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେବା ଯୋଗାଇ ନଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ । ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଇଥିବା କଟକ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିନୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ମାମଲା (ନଂ.୫୦୭/୨୦୨୫) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତେବେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଲା ପୋଲିସ-
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ଖରିବାରୀ ଥାନା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ ଘଟଣାରେ ନିଜର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ସିଲିଗୁଡ଼ି ଏସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ମାମଲା-
ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସହିଦନଗର ଥାନା ସମେତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପାହାଳ ଥାନା, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ ଆଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା, ଅଧିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କାରବାରର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।