ETV Bharat / state

ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଳରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଗୁଣିଆ ଗିରଫ

ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ୩ ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Newlywed Woman Allegedly Raped in Mayurbhanj
ବିଶୋଇ ଥାନା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମହିଳା । ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଳରେ ଗୁଣିଆ ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ୩ ଦିନ ରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ:

୩୦ ବର୍ଷିଆ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜୋଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଗୋରୁମହିଷାଣୀରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଯୁବକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାନ ମାଆ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ । ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ଜ୍ବର ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ସାନ ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେପଟେ ଏସବୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ବାମୀ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଥିବା ଓ ପାରିବାରିକ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଜଣେ ଗୁଣିଆକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ କରିନେଇଥିଲେ । ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଓ ପାରିବାରିକ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗୁଣିଆ ଜଣକ କହିଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଶ୍ବାସ କରି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ପୁକ୍ରିପୁଟ ଡ଼୍ୟାମ ଛକ ସ୍ଥିତ ଗୁଣିଆ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୋହାରଙ୍କ ଘରକୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ।

ବିଶ୍ବାସରେ ବିଷ ଦେଲା ଗୁଣିଆ...

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୋହାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ବିଶ୍ବାସର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଗୁଣିଆ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ସୋମବାର ଦିନ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଶୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୧୮/୨୬ରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୋହାରକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ

ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକାଇ ଦେଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ
BLACK MAGIC BISOI MAYURBHANJ
ବିଶୋଇ ଗୁଣିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ
MAYURBHANJ WOMAN RAPE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.