ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ପଥରରେ ଛେଚି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 12, 2026 at 2:57 PM IST
Murder In Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ଫିସେରୀ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ତିୱାରୀ ଗଳି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପାଲ ବଂଶଲ(48) । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବଚସାରୁ ହତ୍ୟା:
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋପାଳ ରାତିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆର୍ୟନ ସିଂହ ଓ ସାଗର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ରରୂପ ନେବା ସହ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏକ ପଥରରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପାଳ ବଂଶଲଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆର୍ୟନ ସିଂହ ଓ ସାଗର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (PM) ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ।"
ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ହତ୍ୟା ପଛର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସ ଗୃହରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଜାରି
ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ହଟିଲା ପରଦା; ହତ୍ୟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର