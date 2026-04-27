ଟଙ୍କା ଦେଲାନି ବ୍ୟାଙ୍କ; ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଖୋଳି ଆଣିଲା ଭାଇ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା । ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସର ପୋତା ଶବକୁ ଖୋଳି ଆଣିଲା ଭାଇ । ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
Published : April 27, 2026 at 7:26 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଉଣୀର ଶବ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ଭାଇ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ମଲ୍ଲିପଶି ଠାରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ମୃତ ଭଉଣୀ ଶବ ରଖି ଜମା ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଭଉଣୀର ଶବ ଆଣି ଆସିଲା ଭାଇ । ଦୁଇ ମାସ ତଳର ପୋତା ଶବକୁ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ।
ଆଜି ମଲ୍ଲୀପଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଲ୍ଲିପଶି ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ନିକଟସ୍ଥ ଡ଼ିଆନାଳି ଗାଁର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତଦେହ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁର ଥିବା ୧୯ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ଜମା ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ୨ ଦିନ ପର୍ବରୁ ମୃତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଅ ଝିଅ କି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ମଶାଣିରୁ ଭଉଣୀର ମୃତଦେହକୁ ଖୋଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ।
ଭଉଣୀ କାଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ, ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଜୀତୁ ମୁଣ୍ଡା କି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର