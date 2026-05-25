ପୁତୁରା ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲା ଦାଦାର ଜୀବନ, ଥାନାରୁ କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ହତ୍ୟା
ଜମିଜମା ବିବାଦ କାରଣରୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 25, 2026 at 8:51 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଟାଉନ ଥାନାର ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ପୁତୁରା ଓ ପରିବାରର ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ଦାଦାର ଜୀବନ। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ବାବୁଲା ବାରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ବାବୁଲାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
"ଜମିଜମା କାରଣରୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ । ଆଗରୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇଗଲି"ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡି ଯାଉଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ।
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ୍ ଛାଉଣୀ କରିବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତସାହି ଠାରେ ରହୁଥିବା ବାବୁଲା ବାରିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାବୁଲା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ, ପୂତୁରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାବୁଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଛେଚିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ।
ବାବୁଲାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବିକ୍ରମ ବାରିକ କୁହନ୍ତି,‘‘ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଆଉ ଆଜି ସେହି ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଥାନା ଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଗରୁ ପୋଲିସ ବହୁତ ଥର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଡର ରହୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା