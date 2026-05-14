ଓକିଲ ପୋଷାକରେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା; ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ମାମଲାରେ ରଖିଲେ ଯୁକ୍ତି
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓକିଲଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।
Published : May 14, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 6:09 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ତଥା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମମତା । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଓକିଲ ପୋଷାକରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମମତା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମମତା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆସୀନ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନ ଥିଲେ । ବରଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଯାଇ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (ସିଏଏ) ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ତଫାତ ହେଉଛି, ଏଥର ଓକିଲ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମମତା ।
ଓକିଲ ବେଶରେ ଯାଇ ମମତା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୁଜୟ ପାଲଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ନିଜ ଦଲିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ମମତା ନିଜ ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଫଇଲ କରାଯାଇଛି ।
ନିଜ ମତ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ
ଏହି ମାମଲା ସିିରସାନ୍ୟା ବାନାର୍ଜୀ ଦାଏର କରିଥିଲେ । ସିରସାନ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ପୁରର ତୃଣମୂଳ ଏମପି କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସେ 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପାରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢି ହାରି ଯାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଖବର ମିଳୁଛି । ମମତା ଏହି ମାମଲାରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ।
ମମତା କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ 1985ରେ ବାର କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ନାମ ଏନରୋଲ କରିଥିଲି । ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମତ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପରିବାରଗୁଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା । ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଗଲା । ଏହା କୌଣସି ବୁଲଡୋଜର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଭୂମି । ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।'
