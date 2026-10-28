ମାଲକାନଗିରି ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହଟୁନି ସସପେନ୍ସ, ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
Malkangiri Youth Death Suspense: ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ।
Published : October 28, 2026 at 4:31 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ଏମ.ଭି 65 ଗାଁର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢି ଚାଲିଛି ସସପେନ୍ସ । ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛି । ସେପଟେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଗତ 26 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ । ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ।
ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ ନମ୍ବର୍ ୬୦/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାମ ସରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବଦତ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଗତ 25 ତାରିଖ ରାତିରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV 65 ଗ୍ରାମର ତନୁପ ଦେଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । କୋର୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ହରିୟାଣା ନେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରାତି ହେବା ଫଳରେ ପରେ ହରିୟାଣା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ । ସକାଳୁ ହରିୟାଣା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ । ତେବେ ସକାଳୁ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ।
ପରିବାର ଆଣିଲେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ:
ତେବେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଗାଁଲୋକେ । ହରିୟାଣା ହଂସି ପୋଲିସ ତନୁପଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଥାନା ଘେରାଉ କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ହଂସି ପୋଲିସକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବହୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ମାମଲା ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା ।
ଏନେଇ MV 65 ଗାଁର ମନୋଜ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ‘ବିନା କୌଣସି ସୂଚନାରେ ତନୁପଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା କାଳିମେଳା ପୋଲିସ । ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡି ଦିଆଯିବ । ପରେ ପୋଲିସ କହିଥିଲା NDPS କେସ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ନିଆଯିବ । ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ରେ ରଖିଲେ । ସକାଳୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ।’
ସେହିପରି ଗାଁର କିରଣ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘ମୃତ ତନୁପ ଗାଁର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏସସିବିରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଦୁଇ ଗିରଫ
କବିରାଜଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲେ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି