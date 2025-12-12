ମାଲକାନଗିରି MV-26ରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ
ମାଲକାନଗିରିର MV- 26 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି । ଚାଲିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ।
Published : December 12, 2025 at 2:06 PM IST
Violence Tension In Malkangiri ମାଲକାନଗିରି: ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଉତ୍ତେଜନା ପରେ MV-26 ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି । MV-26 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଛନ୍ତଚି ଆରଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ-2025କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ RDC:
ରାତିରେ MV-26 ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଆରଡିସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ MV-26 ଗାଁର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଡିସି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଆରଡିସି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତି ରହି ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆରଡିସି କହିଛନ୍ତି ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ଵାସନା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ଟାରପଲିନ୍ ଓ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ୨ଟି ଖଟ ସାଙ୍ଗକୁ ୨ଟି ବିଛଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତାର ସହ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ:
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ଆରଡିସି କହିଛନ୍ତି ।
'ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଛି':
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଛି । ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଲୋକ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି । କୋୟା ସଂପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହି ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାଜନକ ଓ ହୃଦୟ ବିଦାରକ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଛି । ରାତିରେ ଆସି ଆମେ ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିଛୁ । ଖାଦ୍ୟ, କମ୍ଭଳ ଆଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ଦିଆଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ।"
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ:
ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆରଡିସି । ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରାତ୍ରୀରେ ଫେରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି । ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ବିଏସଏଫ, ସିଆରପିଏଫ୍, ଆରଏଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ୍ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଏମଭି ୨୬ ଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି । ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡୁସେମ୍ବର 14ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ-2025କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ-2025କୁ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି