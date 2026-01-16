ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ ଧସିଲା ଅତଡ଼ା, ଚାପି ହୋଇ 2 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ମାଟି କାମ କରୁଥିଲେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ । ହଠାତ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାରୁ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ 3 ଶ୍ରମିକ । 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
Published : January 16, 2026 at 2:22 PM IST
Malkangiri Accident ମାଲକାନଗିରି: ମାଟି ଖୋଳିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଖସିଲା ବଡ଼ ମାଟି ଅତଡ଼ା । ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। । ଅନ୍ୟଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ମାଡ଼ି ଅତଡ଼ା ଖସି ଶ୍ରମିକ ମୃତ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଲେବର ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡୁରୁକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳ 8 ଟା ସମୟରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ । ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ ଏକ ବଡ଼ ମାଟି ଆତଡ଼ା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ସେ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ:
ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହେଲେ ମିଟୁ ମାଢ଼ି ଏବଂ ଟୁନା ଗାଦବା । ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ସହରର ଯଇପୁରିଆଗୁଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଚମ୍ପାଖାରି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ଲେବର ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଲେବର ଅଫିସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡୁରୁକା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଟି ଖୋଳିବା ବେଳେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକମାନଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
