ETV Bharat / state

ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍

ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Malkangiri police seizes huge amount of Maoist material again
ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MAOIST DUMP SEIZED IN MALKANGIRI, ମାଲକାନଗିରି: ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନ । ଡମ୍ପରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଆଇଇଡି, କ୍ଲେମୋର୍ ମାଇନ୍ ସମେତ ବହୁ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।

ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍ (ETV Bharat Odisha)

ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍‌ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍‌ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସ୍‌ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଛି । ଏବେ ପୁଣି ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଚେରକୋଟଲା, କିରମିଟି, କୋଟୱାପଦର ଓ କଦଭାଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଦରଭା ଥାନା ଏବଂ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଷ୍ପାଳ ଥାନା ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି । ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏହି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନମାନେ ।

ଡମ୍ପରୁ ତିନିଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୫ କେଜି, ୩ କେଜି ଓ ୨ କେଜି ଓଜନର ଆଇଇଡି, କୋଡେକ୍ସ ତାର, କ୍ଲେମୋର୍ ମାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇଇଡି ସମେତ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ମାଓ ବ୍ୟାନର, ରେନକୋଟ୍, ଟୋପି, ଜର୍କିନ୍, ରେଡ୍ କ୍ଲଥ୍, ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟେନା, ୯ ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାର, ଛୁରୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଆଇନା, ଚାମଚ, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ଚଷମା ବକ୍ସ, ପେନ୍, ଟୁଥ୍‌ପେଷ୍ଟ, ଟୁଥ୍‌ବ୍ରଶ୍, ତେଲ ବୋତଲ ଓ ଲାଇଟର୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍‌ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍‌ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମାଲକାନଗିରିକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଡମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MALKANGIRI POLICE
MAOIST DUMP SEIZED IN MALKANGIRI
MAO DUMP SEIZED
ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ
MAOIST DUMP SEIZED IN MALKANGIRI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.