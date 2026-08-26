ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍
ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 26, 2026 at 4:21 PM IST
MAOIST DUMP SEIZED IN MALKANGIRI, ମାଲକାନଗିରି: ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନ । ଡମ୍ପରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଆଇଇଡି, କ୍ଲେମୋର୍ ମାଇନ୍ ସମେତ ବହୁ ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ।
ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସ୍ପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଛି । ଏବେ ପୁଣି ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଚେରକୋଟଲା, କିରମିଟି, କୋଟୱାପଦର ଓ କଦଭାଟା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଦରଭା ଥାନା ଏବଂ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଷ୍ପାଳ ଥାନା ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି । ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏହି ମାଓ ଡମ୍ପ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନମାନେ ।
ଡମ୍ପରୁ ତିନିଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ୫ କେଜି, ୩ କେଜି ଓ ୨ କେଜି ଓଜନର ଆଇଇଡି, କୋଡେକ୍ସ ତାର, କ୍ଲେମୋର୍ ମାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇଇଡି ସମେତ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ମାଓ ବ୍ୟାନର, ରେନକୋଟ୍, ଟୋପି, ଜର୍କିନ୍, ରେଡ୍ କ୍ଲଥ୍, ରେଡିଓ ଆଣ୍ଟେନା, ୯ ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାର, ଛୁରୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଆଇନା, ଚାମଚ, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ଚଷମା ବକ୍ସ, ପେନ୍, ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ, ଟୁଥ୍ବ୍ରଶ୍, ତେଲ ବୋତଲ ଓ ଲାଇଟର୍ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ଏଚ୍ ଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମାଲକାନଗିରିକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଡମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟିତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ; ଜବତ କଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପୁଳ ମାଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାବ: ଆଇଇଡି, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି