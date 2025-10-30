ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୩ ମାଫିଆ ଗିରଫ
3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 1660 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ।
Published : October 30, 2025 at 11:49 AM IST
Malkangiri Police Seized Ganja ମାଲକାନଗିରି: ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 1660 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଯାହାରୁ ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାକାପାଖି 16ରୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3 ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ.।
ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରୁ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ବାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କଣ୍ଟେନରରେ 770 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡି ବସିଥିଲା ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 640 କିଲୋ ଓ କାଲିମେଳାରେ 250 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମାଫିଆମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଫିଆମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ।
17 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ:
ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ. କହିଛନ୍ତି, "ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 1660 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ବାଲିମେଳା ଥାନା କେସ ନମ୍ବର 290/25ରେ 770 କିଗ୍ରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଟ୍ରକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 640 କିଗ୍ରା ଓ କାଲିମେଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 257/25ରେ 250 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 16ରୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ସନ ଚାଲିବ ।"
- ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 109ଟି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28,897 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 31ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, 13ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 96 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।
- 2024 ମସିହାରେ 22,153 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 60ଟି ଗାଡି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ 147 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, "ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଜୋରସୋରରେ ହେଉଥିଲା । ମାଓବାଦୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନକୁ ଧରି ପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ।"
