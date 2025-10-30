ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୩ ମାଫିଆ ଗିରଫ

3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 1660 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ।

Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours
Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Malkangiri Police Seized Ganja ମାଲକାନଗିରି: ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ । 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି 1660 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଯାହାରୁ ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାକାପାଖି 16ରୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3 ଜଣ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ.।

Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours (ETV Bharat Odisha)

ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍‌ରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ:

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରୁ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ବାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କଣ୍ଟେନରରେ 770 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡି ବସିଥିଲା ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ । ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେହିପରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 640 କିଲୋ ଓ କାଲିମେଳାରେ 250 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ମାଫିଆମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଫିଆମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ।

Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours
Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours (ETV Bharat Odisha)

17 କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ:

ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ. କହିଛନ୍ତି, "ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 1660 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି । ବାଲିମେଳା ଥାନା କେସ ନମ୍ବର 290/25ରେ 770 କିଗ୍ରା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଟ୍ରକ ଜବତ ହୋଇଛି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ 640 କିଗ୍ରା ଓ କାଲିମେଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ କେସ୍‌ ନମ୍ବର 257/25ରେ 250 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 16ରୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ସନ ଚାଲିବ ।"

Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours
Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours (ETV Bharat Odisha)
  • ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 109ଟି ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28,897 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 31ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, 13ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । 96 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ପୋଲିସ ।
  • 2024 ମସିହାରେ 22,153 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 60ଟି ଗାଡି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ 147 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ; ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା !

ଜୟପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ବନ୍ଧା ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, "ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଜୋରସୋରରେ ହେଉଥିଲା । ମାଓବାଦୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନକୁ ଧରି ପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ।"

Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours
Malkangiri Police seized Ganja Worth Rs 17 Crore in 24 Hours (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

UP GANJA MAFIA ARRESTED MALKANGIRI
ODISHA GANJA SEIZE NEWS
MALKANGIRI POLICE GANJA SEIZE
ମାଲକାନଗିରି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
MALKANGIRI GANJA SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.