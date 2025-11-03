ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଫୁଳ ପରିମାଣର ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ । ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
November 3, 2025
ମାଲକାନଗିରି: ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ପଣ୍ଡ ହେଲା ବେଆଇନ୍ ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଯୋଜନା । ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚୋରା ଚଲାଣ ହେଉଥିବା ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚଲାଣକୁ ପୋଲିସ ପଣ୍ଡ କରିଛି । ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'Ghaati'ରେ ଯେଉଁ ଭଳି ବିଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଛି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଆଞ୍ଚଳରୁ ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ । ହେଲେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 60 କେଜି ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ।
ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜତବ:
ଏସପି ଭିନୋଦ୍ ପାଟିଲ୍ଏଚ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ, 8 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ୍ ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏସାର ଛକ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସର ଖାନ ତଲାସୀ ବେଳେ 8ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ 60 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । "
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାରେ କେଶ ନଂ 213/2025 U/ସେ 20(b), (ii) (c) / 25/29 NDPS ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହେବେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏତେ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ? କିଏ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ? ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ ?
ଗଞ୍ଜେଇକୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ, ସେଥିରୁ ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଯାହା ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳି ନିଶା ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜେଇଠୁ ଅଧିକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି