ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲ RI, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 8,000 ଲାଞ୍ଚ

ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଝାରପାଲି ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୂରଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Revenue inspector arrested by vigilance
ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 7:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vigilance ମାଲକାନଗିରି: ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରାପାଲି ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ସୂରଜ ବାଲା ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଏବଂ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାହ୍କୁ ଧରିଛି ।

10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ :

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫି' ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଆରଆଇ ସୂରଜ ବାଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ RI:

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 8,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ କଥିତ ହଇରାଣରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଆର.ଆଇ ସୂରଜ ବାଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8,000 ଟଙ୍କାର ଚିହ୍ନିତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୂରଜ ବାଲାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଳୀନ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ 19/2026, ଧାରା 7 ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆକ୍ଟ, 2018 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

Revenue inspector arrested by vigilance
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝରାପାଲି ସର୍କଲ RI (ETV Bharat)

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସୂରଜ ବାଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୩୩/୨୦୨୩ରେ ସେ ଏକ ଇସି ମାମଲାରେ ହାଜର ନୋଟିସ୍ ଜାରି ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପେକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ

୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ; କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୩ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MALKANGIRI RI ARRESTED
JHARAPALI RI SURAJ BALA
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ
MALKANGIRI RI VIGILANCE
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.