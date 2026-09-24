ମାଲକାନଗିରିରେ ବୁଡିଲା 4 ପୋଲ: କାଲିମେଳାରୁ-ମୋଟୁ-ପଡିଆ ଯାତାୟତ ଠପ୍, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ମାଲକାନଗିରିରେ 4ଟି ପୋଲ ଉପରେ 2 ରୁ 3 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : September 24, 2026 at 11:20 AM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଗଭୀର ଅବପାତ ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ 4ଟି ପୋଲ ଉପରେ 2 ରୁ 3 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହି ପୋଲ ଗୁଡିକ ହେଲା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ପୋଟେରୁ, କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା, ଏମଭି-୯୬ ଏବଂ ଏମଭି -୯୦ ନମ୍ବର୍ ପୋଲ । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପଶି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୁଡିଲା 4 ପୋଲ:
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଛାଡିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ମାଲକାନିଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପଟେରୁ ପୋଲ, କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ପୋଲ, ଏମଭି-୯୬ ଏବଂ ଏମଭି -୯୦ ନମ୍ବର ପୋଲ ଉପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି କାଲିମେଳା ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ।
ଯାତାୟତ ଠପ୍:
ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ କାରଣରୁ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ କାଲିମେଳା, ମୋଟୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସେହିଭଳି କନ୍ୟାଆଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ କାଲିମେଳା ଠାରୁ ପଡ଼ିଆ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁକମା ଛକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବର୍ଷା ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଟେରୁ ପୋଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ । ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି...
ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ 5 ଘଣ୍ଟା ଗଭୀର ଅବପାତ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଟ୍ରକ ଓ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅନେକ ଗାଡି ସୁକୁମା ରୁଟ୍ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ।’
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ସଜାଗ ହୋଇ ଅଛୁ । ପାଣି ବଢିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୬୩.୩ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭେରେଜ୍ ୯୪. ୭୫ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
- ମାଲକାନଗିରି - 101.0 ମିମି
- ମାଥିଲି- 47.0 ମିମି
- ଖଇରପୁଟ- 99.0 ମିମି
- ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା- 168.8 ମିମି
- କୋରୁକୋଣ୍ଡା- 66.0 ମିମି
- କାଲିମେଳା- 127.0 ମିମି
- ପଡିଆ- 54.5 ମିମି
ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି