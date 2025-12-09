ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ 'ମଣିପୁର' ପରିସ୍ଥିତି; ନିଘୋଡ ନିଦରେ ସରକାର, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି, ପୁଣି ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାନ

ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଏମଭି-୨୬ରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି । ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଶବ ସତ୍କାର । ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ।

malkangiri issue
ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 9, 2025 at 7:01 PM IST

ମାଲକାନଗିରି/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ଧିରେ ଧିରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଛି । ଆଜି ମେଡିକାଲରୁ ଶବକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ନେଇ ଗାଁରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମୃତ ଲାକେ ପୋଡ଼ିଆମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଲାକେ ପୋଡ଼ିଆମୀଙ୍କ ଜମିରେ ହିଁ ଶବକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ।ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 18 ଘଣ୍ଟା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ମାଲକାନଗିରି ଘଟଣା । ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ।

ଆଜି ଶବ ସତ୍କାର ସମୟରେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମାରି ଟାଙ୍ଗୁଲ, ମାନସ ମାଡକାମୀ, ବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି, ବଂଶୀଧର ମୁଦୁଲି, ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ମାଲା ମାଢି, ଗଙ୍ଗାଧର ବୁରୁଦା, ହରି ଗଲୋରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି-

ଗତକାଲି ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିବା ବେଲେ ଆଜି ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ପୁଲିସ, ଡିଭିଏଫ ଏବଂ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଛାଉଣୀ । ଗତକାଲି ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ପଶି ଶତାଧିକ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ । ନିଆଁ ଦାଉରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଫେରି ବଳକା ଥିବା ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନଥିଲା । ଗାଁରେ ସିସିଟିଭି ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଥିଲା । ଗାଁର ୧୮୮ ଟି ଗୃହରୁ ୧୬୩ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହିଇଯାଇଛି । ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଥିବାରୁ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକେଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ୭ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଡିଜି ୱାଇ ବି ଖୁରାନୀୟା, ଏଡିଜି ସଂଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଗୁଇନ୍ଦା ଡ଼ିଆଇଜି ଆଖିଲେଶ ସିଂ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡ଼ିଆଇଜି କେବି ସିଂ, ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣିପୁର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମୀ ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ମାଲକାନଗିରି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜଳୁଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ 3 ଥର ଉଠେଇଛି । ମାଲକାନଗିରିରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରିର ଜଳ, ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ଆସିଛି । ଏହା ସହ ଏବେ ମାନବୀୟ ଦୁଃଖଦ ଅଘଟଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବସିଛୁ । ଗୃହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ । ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଦେ କହିଲେ ନାହିଁ । ଏହା ଦୁଃଖଦ କଥା ।"



ରଣେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଣିପୁର ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା । ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜଳୁଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଉଦାସୀନ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । ଯଦି ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାଚସ୍ପତି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ ଓ ପିସ କିପିଂ ଫୋର୍ସକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରି ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ । ମାଲକାନଗିରିରେ ହତ୍ୟା ପରେ ଗୃହଦାହ ଚାଲିଥିବ । ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଥିବୁ ଓ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା । ମାଲକାନଗିରିରେ କନ୍ଧମାଳ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାନଯାଉ ।"



କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି କଥା ଉଠାଇଥିଲି । ଆଜି ସମାନ କଥା ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ । ଭୟାଭୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି/ ଭୁବନେଶ୍ୱର

