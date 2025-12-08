ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣା; ଗାଁ ଜାଳିଦେଲେ ଆଦିବାସୀ, 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି

ମାଲକାନଗିରି ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଏମଭି-୨୬ ଗାଁ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଆଦିବାସୀ । ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପିଲ ।

MALKANGIRI VIOLENCE
ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Malkangiri Headless Body Case ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି । ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଗତକାଲି ଆଦିବାସୀମାନେ କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମାରିଵାଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମଭି-୨୬ ଗାଁର ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘର ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶତାଧିକ ଘରକୁ ପୋଡି ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏମଭ-୨୬ ଗାଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଗାଁକୁ ଜଗି ରହିଛି । ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।


ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା:

ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ଦିନ କୋରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ରାଖାଲଗୁଡା ଗ୍ରାମର ମହିଳା, ଲାକେ ପଡିଆମିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ଡୁଡାମେଟଲା ନଦୀ କୂଳରେ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ରାଖାଲଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମେଳି କରି ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏମଭି-୨୬ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ହାତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ କୋରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପୋଲିସ କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ ।

Malkangiri Group Clash
ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)

ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହଠାତ୍ ଉଗ୍ର ରୂପ୍ ଧାରଣ କରିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଘରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଗରେ ପୋଲିସ ହାର ମାନିଥିଲା । ଉତ୍ଯକ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଅନେକ ଘରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟୟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶ୍ନି ଏ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ଆଇଆଇସି ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ, କୋରକୋଣ୍ଡା ଆଇଆଇସି ହିମାଂଶୁ ବାରିକ, ବାଲିମେଳା ଆଇଆଇସି ଅଶ୍ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଏଥିସହ ଶତାଧିକ ପୋଲିସ, ବିଏସଏଫ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ:

ସେପଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଏମଭି-୨୬ ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ସକାଳରୁ ହିଁ ଗାଁ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଲୋକେ ଘରଦ୍ବାର ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଘର ବି ନିଆଁ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ । ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ରଗୁଡିକ ହୁ ହୁ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିଗୁଡିକ ଫାଟି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶଦ୍ଦ କରୁଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଫାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଆଖପାଖ ବଙ୍ଗୀୟ ଗାଁର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ଛାଡିଥିଲା । ପୋଲିସର ଖାକି ପୋଷାକକୁ ଭୟ ନକରି ନିଜର ପାରରମ୍ପରୀକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

Malkangiri Group Clash
ମାଲକାନଗିରି ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)

24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ:

ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (9 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି 4 ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ପୋଲିସ ଗାଡି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ପୋଲିସ୍‌ ଓ ବିଏସଏଫ୍ ଯବାନ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।

Malkangiri Imposes 24-Hour Internet Shutdown After Tribal Violence
24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ (Govt Of Odisha)

ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପିଲ:

ମାଲକାନଗିରି ଏସପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ ଏଚ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ଟିମ୍‌ ରହିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ । ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ଅଧିକ ବିସ୍‌ଏଫ୍‌ ଟିମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନ ବଢାଇ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"

ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ବିଜେଡି ନେତା:

ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପହଞ୍ଚି, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା । ଏବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗ । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇ ନଥାଆନ୍ତା । 1 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । 3 ତାରିଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହର ମୁଣ୍ଡ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ । ଘଟଣାକୁ ଚପାଇଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍‌ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ:

ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏ ହତ୍ୟା ଜମିଜମାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜମିର ହକ୍‌ ଦିଅନ୍ତୁ । ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ ଅଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛୁ । ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର 8-9ଟି ଦାବି ଅଛି । ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଲଢେଇକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ । ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଯଦି ସରକାର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ । ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

MALKANGIRI TRIBAL VIOLENCE
MALKANGIRI INTERNET SHUTDOWN
MALKANGIRI MV 26 MURDER
ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ
MALKANGIRI VIOLENCE

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

