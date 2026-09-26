ମାଲକାନଗିରିରେ ଟଳିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ! ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ
୧୮ଟି ପୋଲରୁ ହଟିଲା ବନ୍ୟାଜଳ, ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ; ୨୪୦୯ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୧୨୦ ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା
Published : September 26, 2026 at 2:52 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୋଲ ଉପରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିଛି। ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୩ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଳା, ମାଥିଲି, ମୋଟୁ, ଖଇରପୁଟ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ୮୬ଟି ଘର ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୮୫ଟି କଚ୍ଛା ଘର ଓ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ରହିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ୩୨୪ ରୋଲ୍ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ୪୬ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ୧୨ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଗ୍ରାହକ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୫ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
- ୧୮ ପୋଲରୁ ହଟିଲା ବନ୍ୟାଜଳ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩୨୬ର ୫ଟି ପୋଲ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୮ଟି ପୋଲ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୋଲ ଉପରୁ ପାଣି ହଟିଯାଇଛି। ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୋଲକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି।
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୪୦୯ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ଟି ମାଗଣା ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
- ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମା’ ଗୃହରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ବର୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ୪୩ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ୨୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
- ମୁତୟନ ୨ ଓଡ୍ରାଫ୍, ୭ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍
ଉଦ୍ଧାର ଓ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ୭ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଡେଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ସୁକମା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍କୁ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଓଲେର୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
- ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀରେ ଅଟକିଥିଲେ ୧୨୦ ଟ୍ରକ୍
ଖରାପ ପାଗ ଓ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ଟି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଅଟକିଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଚାଳକ, ହେଲ୍ପର୍, ବସ୍ ଚାଳକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ବୋତଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ ରୁଟ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି।
- ‘ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ’
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ପାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଫଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୋଲ ଉପରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ହଟିଯାଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି।
ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସକ୍ରିୟ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି