ମାଲକାନଗିରି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ପାକଳ ଧାନ
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ । ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : October 24, 2026 at 8:59 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବର୍ଷକର ଫସଲ କାଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେହି ଭୟରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ପାକଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାକଳ ଧାନ କାଟି ଘରକୁ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ । କେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ତ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷକର ଫସଲ ଅମଳ ହେଲେ ଏହାକୁ ବିକି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି । କାରଣ ବାତ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏଣୁ ବିଲରୁ ଫସଲ କାଟି ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା," କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳମୁକାବିଲା ଓ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦାଶରଥି ସରାବୁ, ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟଧନ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତଳିଆ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସବ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମରୁଡି ସ୍ଥିତି; ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଭରସା, ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ସଂଗୀନ !
Cyclone Update: କାଲି ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, 27ରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ! ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି