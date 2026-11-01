ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର
Malkangiri Double murder: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ପଡୋଶୀ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି।
Published : November 1, 2026 at 1:03 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: କହଳର କରୁଣ ପରିଣତି ! ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ପଡୋଶୀ । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମଭି-୩୬ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେବା ସରକାର ଓ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ସରକାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ:
ଆକ୍ରମଣରେ ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେବା ସରକାରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦୀପ ବାଲିମେଳା ସ୍ଥିତ ଆଇଏମଏସଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ମୃତକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘରୋଇ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଓର୍କେଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିଥିବା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋରାପୁଟରୁ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାମରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଚିବ କେବେ ବିଶ୍ବାସ କରିହେଉନି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପାଣି ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି