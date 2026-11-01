ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର

Malkangiri Double murder: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ପଡୋଶୀ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି।

Malkangiri Double murder case couple died 13 yr old critically injured
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: କହଳର କରୁଣ ପରିଣତି ! ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ ପଡୋଶୀ । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମଭି-୩୬ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ଯ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)

ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ରବିବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ମୃତକଙ୍କ ଘର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେବା ସରକାର ଓ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ସରକାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ:
ଆକ୍ରମଣରେ ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେବା ସରକାରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସନ୍ଦୀପ ବାଲିମେଳା ସ୍ଥିତ ଆଇଏମଏସଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ମୃତକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘରୋଇ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଓର୍କେଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିଥିବା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋରାପୁଟରୁ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ରମେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାରଙ୍କ ପରିବାର ଗ୍ରାମରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ଥିଲା । ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଚିବ କେବେ ବିଶ୍ବାସ କରିହେଉନି । ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପାଣି ପାଇପ ମିସ୍ତ୍ରୀ

ଏକ ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MALKANGIRI DOUBLE MURDER
COUPLE DEATH NEIGHBOUR ATTACK
ପାରିବାରିକ କହଳ ହତ୍ୟା
ମାଲକାନଗିରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ମାଲକାନଗିରି ଡବଲ ମର୍ଡର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.