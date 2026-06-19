ETV Bharat / state

ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ । ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ

Malkangiri Doctor assault incident fellow doctors wore black batch peacefully protested for justice
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ଡକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଓମସା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।

ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ଡକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଡାକ୍ତର:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ଓପିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

Doctor's complaint to the police
ପୋଲିସକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଧାରଣାରତ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ,ବରଂ ବହୁ ଥର ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲାଣି । ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

Malkangiri Doctor assault incident fellow doctors wore black batch peacefully protested for justice
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ଡକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Malkangiri Doctor assault incident fellow doctors wore black batch peacefully protested for justice
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲେ ଡକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଜନୈକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭୋଳଙ୍କୁ ମୃତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଏମଭି-୪୩ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ଚପଲ ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସିକ୍ୟୁରିକି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓମସା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଓମସା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ! ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

DOCTOR ASSAULT INCIDENT
MALKANGIRI PREGNANT WOMEN DEATH
DOCTORS PROTEST MALKANGIRI
ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର କଳା ବ୍ୟାଚ ମାଲକାନଗିରି
MALKANGIRI DOCTOR ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.