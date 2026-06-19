ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ । ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : June 19, 2026 at 1:02 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତର ମାନେ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଓମସା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।
କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଡାକ୍ତର:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା । ଓପିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦିନ ୧୨ଟା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଧାରଣାରତ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ,ବରଂ ବହୁ ଥର ଏଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲାଣି । ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରିଗାନ କିଣ୍ଡୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଗତ 17 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଜନୈକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭୋଳଙ୍କୁ ମୃତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଏମଭି-୪୩ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ମହିଳାମାନେ ଚପଲ ଉଠାଇ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସିକ୍ୟୁରିକି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଓମସା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଓମସା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି