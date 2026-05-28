ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଜମା ମାମଲା ହେବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 28, 2026 at 8:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବକେୟା ଥିବା ଜମିଜମା ମାମଲା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧୦ ଦଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହୀତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ।
ରେଗୁଲେସନ-୨, ୧୯୫୬ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୬୯ଟି ବକେୟା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାଭିତ୍ତିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଶୁଣାଣି କରି ବକେୟା ଥିବା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଚାର କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ବାସହୀନଙ୍କୁ ଜମି:
ସେହିପରି ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ବାସହୀନ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ୨୦୦୬ ଅଧୀନରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଗତ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୯୫ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଓ ୧୪ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ଦାବି ମଧ୍ଯ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
୭୭୨ଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୬୯୩ଟି ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ ସୁବିଧା ସହ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୯ ପରିବାରଙ୍କୁ ଓଜିଏଲଏସ, ଓପିଏଲଇ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତ୍ଵରିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜଳସେଚନର ବିକାଶ:
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ୬ଟି ଗ୍ରାମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ଟି ଚେକଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଏହାସହ ନୂତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଚେକଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ଇଜିପି ଓ ପିଏମ୍ଏଫ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଳମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆବେଦନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।
MLE ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି:
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବା MLE (Multilingual Education) ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଡା, କୋୟା, ଦିଦାୟୀ, ପରଜା, କନ୍ଧ, ଦୁରୁଆ, ହଲବି, ଭୁମିଆ ଆଦି ସହ ୮ଟି ଉପଭାଷା ପାଇଁ ୨୩୫ ଜଣ MLE ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୨ଟି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯୩ଟି ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ।
୧୦୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ:
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଜନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୦୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିମାସରେ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର