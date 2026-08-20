ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲେ
କୌଣସି କାମରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : August 20, 2026 at 3:24 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: 'ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା'... ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ମାଲକାନଗିରିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ କରିଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡିରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କୌଣସି କାମରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗଣେଶ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ କୋରୁକୋଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ପିକ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗଣେଶ ନାୟକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ । କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଥିଲା ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା:
ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେଠାରେ ଅଟକି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ କହିଛନ୍ତି, "ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦେଖିଥିଲୁ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଥିଲା । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ ।"
ସେହିଭଳି ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିନୋଦ ପାଟିଲ୍ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ସପନ କୁମାର ଡିଣ୍ଡା ।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ:
ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ସହିଦ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି ତତ୍ପରତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା: ଟ୍ରେନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳେ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୁଲର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି