ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ
ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ଆଜି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁ ଗସ୍ତ କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 7:36 PM IST
MALKANGIRI CYCLONE PREPARATION, ମାଲକାନଗିରି: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'ର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ଆଜି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁ ଗସ୍ତ କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ମୋଟୁ, ଗିରକାନପଲ୍ଲୀ ଓ କନ୍ୟାଶ୍ରମଠାରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସେଠାରେ ରହିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଖଇରପୁଟରୁ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳ ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଥିଲି ପାଇଁ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, କାଲିମେଳା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ଭାଳିବେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଆ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇ ସମନ୍ୱୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସଜାଗ ରହିଛି । ବିପଦ ସମୟରେ ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାଲକାନଗିରି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଗୁଆ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ପାକଳ ଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମୁଦ୍ରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ: ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି