ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ
ଗଭୀର ଅବପାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସଜାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : September 23, 2026 at 8:55 PM IST
MALKANGIRI ADMINISTRATION ମାଲକାନଗିରି: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ସମସ୍ତ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ନିଜେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସେତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ମା ଗୃହରେ ୭୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଫା କରାଯାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ପାଙ୍ଗାମ, କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାର ଗିରକାନପଲ୍ଲୀ, ଢୁଙ୍ଗିଆପୁଟ, ବଦିଲି ଏବଂ ମୋଟୁ ସ୍ଥିତ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଓ ବାଲିମେଳା ପୌରପାଳିକା ସହରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁକମା ରୋଡ୍ ଦେଇ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ସୁକମା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ, ବାଲିମେଳା, ଶିଖପାଲୀ ଏବଂ ଦ୍ରୋନପାଲ ଦେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟାତ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଣସପୁଟ୍, ଜୋଡାଆମ୍ବ , ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି ଓ ଜନ୍ତ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ ରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଲଞ୍ଚ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତୀଗୁଡ଼ା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ଧନୁର୍ଜୟଗୁଡ଼ାରେ ନୌକା ବିହାର ଓ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ମସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟିପିଏସଓଡିଏଲ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର- ୬୮୬୧-୨୩୧୩୭୨ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ: ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି, ବୁଡ଼ିଲା ପୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ୍, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି