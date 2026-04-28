ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍

ମାଲକାନଗିରି ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ 10 ଜଣ ନାବାଳିକା ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ । ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍।ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ

malkangiri Minors being trafficked to Vijayawada Child Line rescues 14
ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 10:37 AM IST

Malkangiri Child Trafficking ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାବାଳକ ଏବଂ ନାବାଳିକା ଶିଶୁଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି

ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ:
ମାଲକାନଗିରି ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 10 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିଆଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍‌କୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଅଟକାଇ ଥିଲା । ଏଥିରେ 6 ନାବାଳିକା ଏବଂ 4 ନାବାଳକ ଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସିଡବ୍ଲୁସି ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ନଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ବବିତା ଆବାସିକା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ।

କୋଚିଂ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବବିତା ଆବାସିକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଛୁଟିରେ ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଏ ।" ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବବିତା ଆବାସିକ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ବାସ କରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇଥିଲୁ।"

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସମ୍ପାଦକ ଦିବାକର ପାଳନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମହିଳା ଜଣକ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା କହୁଥିବାରୁ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"


ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବସ୍‌କୁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । " ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହି କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ" ବୋଲି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଗତ 2025ରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 2026ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

