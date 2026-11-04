କୋଟିଆ ପରେ ଧୁଳିପୁଟରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଛକାପଞ୍ଝା; ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଉସୁକାଉଛି ପଡୋଶୀ
ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' । ଭାଷାଠୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
Published : November 4, 2026 at 8:58 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: କୋରାପୁଟ ପରେ ମାଲକାନଗିରି । କୋଟିଆ ପରେ ଧୁଳିପୁଟ୍ । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । କୋଟିଆରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ କଳ, ବଳ ଲଗାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୁଳିପୁଟ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଲଗାଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଭଣ୍ଡୁର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତୟାରୀ ହୋଇଛି । ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଧୁଳିପୁଟ୍ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ନଦେବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍ ।
ଧୁଳିପୁଟ୍ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଖି-
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ବିବାଦ ନ ଛିଡୁଣୁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧୁଳିପୁଟ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ, ଶୁନାମ୍ ଗୋଇ, ତାବେର୍ ଓ ଶୁଆ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଗୁଡିକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଗାଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସବୁ ଗାଁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ।
ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚକାନ୍ତ-
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ଗାଁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଥିଲେ । ଏହି ଗାଁରେ 100 ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 300 ହେବ । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ ଓଡିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟର କାର୍ଡ ରହିଛି ।
ଗାଁରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରସାର, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ-
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଛି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧୁଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଆବାସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ-
ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗାଁର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପିଲାମାନେ ତେଲୁଗୁ ବହି ପଢ଼ିବା ସହ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ରହିଛି । ଏପରିକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଉନଥିବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ-
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । କେବଳ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଆଉ ଏକ 'କୋଟିଆ' ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ଆଶଙ୍କା !
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ଏବେ ଜୁମଡାଙ୍ଗର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲେ ହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ । ନଚେତ୍ ଆଜିର ଜୁମଡାଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ।
ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ୍ । କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ଭୋଟିଂ ଆଚରଣ ବିଧିରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ସୀମାନ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ବାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ସହ ପୋଲିସ୍ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର-
ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗ ଓ ଧୂଳିପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ଜୁମ୍ଡାଙ୍ଗଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଶିବିରରେ ଓଜିଏଲଏସ୍, ବସୁନ୍ଧରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା, ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ; ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି