ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥି ଆଶା ଦିଦି; ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଭରସା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ

ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥି ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେ ନାରସାମା । ତେବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଧିକ ।

ASHA worker K Narsama
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ


ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାନ୍ଧରେ ପଡିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ । ନଦୀରେ ପଶି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦିନକର କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସଚେତନତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିଖି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ । ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଇଲାକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବାଣ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଆଶାଦିଦି ପରିଚୟ । ଆମେ କହୁଛୁ ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟର ଆଶାକର୍ମୀ କେ ନାରସାମାଙ୍କ କଥା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଭାଗର ଭରସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । କାରଣ ଏହି ଆଶାକର୍ମୀ ଜଣକ ଏପରି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା କୋରାପୁଟ ଭଳି ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ।

ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିପ୍ଲବ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥୀ ହୋଇ 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ-2025'ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ । ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ଟାର୍ଗେଟ । କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏସମସ୍ତ ଭିତରେ ଘାଟି ମାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା କର୍ମୀ କେ ନାରସାମା ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ । ବର୍ଷକ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ।

ASHA worker K Narsama
କିଏ କେ ନାରସାମା-
କେ ନାରସାମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ । ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଂଚଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅମ୍ପା ଭ୍ୟାଲୀରେ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା । ଏଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି । ନାରସାମା ଅଧିକ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାର ସାହାସ ଜୁଟାଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପାରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ । ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ପୁଅକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ ମଣିଷ କରିବେ ସେନେଇ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ବାର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କେ କରୁଣ ଆମେରିକାରେ ଏମଏସସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।



ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି-
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଚେତନତା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ ନାରସାମା । ହେଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖ ସେ 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ASHA worker K Narsama
ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ-
ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା । ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନେକ ଯୋଜନା ପହଁଚିବାରେ ବିଫଳ ସେଠାରେ ଆଶା ରୂପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାରସାମା । ଯିଏ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ପବର୍ତ୍ତାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ନାରସାମା ବିଶେଷ କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକେକୀ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ ନଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ କୋରାପୁଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କଲେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଓ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 150 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ।

ASHA worker K Narsama
କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ନାରସାମା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଘରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆହୁରି ପିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନାରସାମା । ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ବାସାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସେଠାକର ଲୋକମାନେ କାମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିବାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପାରିବାର । ତେବେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଛି ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ।

ASHA worker K Narsama
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥ ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଓ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପିଛା ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କା ।



ନାରସାମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି-
ଆଶାକର୍ମୀ ନାରସାମା କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଲି ଭାବରେ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବେ ।"

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିରାପଦ, ସରଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ । ମୁଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।"

ASHA worker K Narsama
"ମୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା 2,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଏ," ନରସମା କୁହନ୍ତି ।

"ଏହା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ । ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି," କହିଛନ୍ତି ନାରସାମା ।

ASHA worker K Narsama
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ରହଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୪୦୦ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୨,୧୦୦ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୭୦୦ । କେବଳ କୋରାପୁଟରେ ୪୫୦ ଜଣ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୦୦ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲା, ଯେପରିକି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଧିକ ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ 2025 ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ-୨୦୨୫ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି ।

ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲି । ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ଦିଦି ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

