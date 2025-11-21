ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥି ଆଶା ଦିଦି; ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଭରସା, ବର୍ଷକ ଭିତରେ 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ
ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥି ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେ ନାରସାମା । ତେବେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଧିକ ।
Published : November 21, 2025 at 10:57 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାନ୍ଧରେ ପଡିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବକ୍ସ ଏବଂ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ । ନଦୀରେ ପଶି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦିନକର କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଉ ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସଚେତନତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିଖି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ । ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଇଲାକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବାଣ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଆଶାଦିଦି ପରିଚୟ । ଆମେ କହୁଛୁ ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟର ଆଶାକର୍ମୀ କେ ନାରସାମାଙ୍କ କଥା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଭାଗର ଭରସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । କାରଣ ଏହି ଆଶାକର୍ମୀ ଜଣକ ଏପରି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା କୋରାପୁଟ ଭଳି ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିପ୍ଲବ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସାରଥୀ ହୋଇ 'ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ-2025'ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ । ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ଟାର୍ଗେଟ । କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏସମସ୍ତ ଭିତରେ ଘାଟି ମାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା କର୍ମୀ କେ ନାରସାମା ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ । ବର୍ଷକ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ।
କିଏ କେ ନାରସାମା-
କେ ନାରସାମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ । ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଂଚଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅମ୍ପା ଭ୍ୟାଲୀରେ ଆଶା ଦିଦି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା । ଏଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି । ନାରସାମା ଅଧିକ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାର ସାହାସ ଜୁଟାଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି । ପାରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ । ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ପୁଅକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ ମଣିଷ କରିବେ ସେନେଇ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ବାର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କେ କରୁଣ ଆମେରିକାରେ ଏମଏସସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି-
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଚେତନତା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ ନାରସାମା । ହେଲେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣକୁ ନେଇ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖ ସେ 25ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ-
ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା । ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନେକ ଯୋଜନା ପହଁଚିବାରେ ବିଫଳ ସେଠାରେ ଆଶା ରୂପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାରସାମା । ଯିଏ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ପବର୍ତ୍ତାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ନାରସାମା ବିଶେଷ କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକେକୀ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ ନଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇ ପଟାଙ୍ଗୀ ଓ କୋରାପୁଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କଲେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ଓ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 150 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ।
କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ନାରସାମା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଘରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆହୁରି ପିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନାରସାମା । ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ବାସାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଓ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସେଠାକର ଲୋକମାନେ କାମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିବାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପାରିବାର । ତେବେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଛି ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥ ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଓ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପିଛା ମିଳୁଛି 300 ଟଙ୍କା ।
ନାରସାମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି-
ଆଶାକର୍ମୀ ନାରସାମା କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଲି ଭାବରେ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବେ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ନିରାପଦ, ସରଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ । ମୁଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।"
"ମୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା 2,000 ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଏ," ନରସମା କୁହନ୍ତି ।
"ଏହା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ । ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି," କହିଛନ୍ତି ନାରସାମା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ରହଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୪୦୦ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ୨,୧୦୦ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୭୦୦ । କେବଳ କୋରାପୁଟରେ ୪୫୦ ଜଣ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୦୦ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜିଲ୍ଲା, ଯେପରିକି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ-୨୦୨୫ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲି।— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) November 21, 2025
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ 2025 ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, "ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପକ୍ଷ-୨୦୨୫ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି ।
ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲି । ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି । ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ପୁରୁଷତ୍ତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶା ଦିଦି ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଭଳି ଜନଜାତି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର