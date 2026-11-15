ଛତିଶଗଡ଼ ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଆସିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO
Debrigarh Tiger: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଗତିବିଧି ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ତଥ୍ୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 15, 2026 at 1:31 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡିରା ମହାବଳ ବାଘର ମୂଳ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (DFO) ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାଶ ।
ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ବାଘ:
ଗତ ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ବାଘଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ବାଘ ଦେହରେ ଥିବା ପଟା ଚିହ୍ନ (Stripe-pattern) ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ବାଘଟି ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ।
ତେବେ ବାଘଟିର ଗତିବିଧି ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ତଥ୍ୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଘଟି ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘଟି କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେନେଇ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ NTCA ସହ ଯୋଗାଯୋଗ:
ବାଘଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାପଥ ଓ ବିଚରଣ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA)କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର:
ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ । ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଡେଚୁଆଁ-ଲଖନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର