ETV Bharat / state

ଛତିଶଗଡ଼ ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଆସିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO

Debrigarh Tiger: ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଗତିବିଧି ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ତଥ୍ୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

male tiger recently spotted in Odisha’s Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡିରା ମହାବଳ ବାଘର ମୂଳ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବାଘଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (DFO) ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାଶ ।



ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ବାଘ:

ଗତ ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ବାଘଟିର ଉପସ୍ଥିତି ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ବାଘ ଦେହରେ ଥିବା ପଟା ଚିହ୍ନ (Stripe-pattern) ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ବାଘଟି ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ର ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ।

male tiger recently spotted in Odisha’s Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘ (ETV Bharat)

ତେବେ ବାଘଟିର ଗତିବିଧି ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ତଥ୍ୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଘଟି ମୂଳତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘଟି କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେନେଇ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ NTCA ସହ ଯୋଗାଯୋଗ:

ବାଘଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାପଥ ଓ ବିଚରଣ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ (NTCA)କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

male tiger recently spotted in Odisha’s Debrigarh Wildlife Sanctuary
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବାଘ (ETV Bharat)
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମହାବଳ ବାଘର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ନଦୀପଥ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶିକାରୀ, ଫାଶ (snares/traps) କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର:

ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଶିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ । ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଶିକାର କଲା ମହାବଳ ବାଘ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଡେଚୁଆଁ-ଲଖନପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

DEBRIGARH MALE TIGER
DEBRIGARH WILDLIFE SANCTUARY
TIGER IN SAMBALPUR
ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ମହାବଳ ବାଘ ଠିକଣା
ଛତିଶଗଡ଼ ଉଦନ୍ତୀ ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.