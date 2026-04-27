ଶିମିଳିପାଳରେ ନୂଆ ମହାବଳ ବାଘ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ
ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : April 27, 2026 at 10:58 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘ ଆସିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମହାବଳ ବାଘଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶିମିଳିପାଳକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ବାଘ ଆସିବା ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ଗତବର୍ଷ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେଠାରୁ ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର ଦେଇ ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମହାବଳ ବାଘଟି ସଠିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବାଘ ଆସିବା ଘଟଣା ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ।"
ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍(Protection Squad) ଦ୍ୱାରା ନିଆ ଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ ମହାବଳ ବାଘଟି ଶିମିଳିପାଳ ରିଜର୍ଭର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଘଟିର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନରୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛୁ ଶିମିଳିପାଳର:
ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ବାଘଟି ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଘଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଡିସେମ୍ବର-ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ । ଏହା ଏକ ଭଲ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବାଘ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଛି । ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଶିମିଳିପାଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ।"
ତେବେ ବାଘଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ଭବତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା । ବାହ୍ୟ ଭୂଦୃଶ୍ୟରୁ ଏକ ବାଘ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏହା ରିଜର୍ଭର ସୁରକ୍ଷିତ କରିଡର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ନୂଆ ବାଘର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଶିମିଳିପାଳ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ ଓ ଯମୁନାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଇ ଦୁଇ ବାଘୁଣୀ ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗତ ବାଘ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ ୪୧ଟି ବାଘ ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟି କଳା ବାଘ ଓ ୧୨ଟି ଶାବକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ