ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ବଢାଇଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିନ୍ତା, ଧୋବାଲିଙ୍ଗିରେ ୧୧ ପଜିଟିଭ୍
ଆଗାମୀ ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 25, 2026 at 11:46 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ । ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ୨୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମୀ ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଧୋବାଲିଙ୍ଗିରେ 25ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜ୍ବରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ । ମୋଟ ୨୦ଟି ପରିବାରର ୧୦୫ ଜଣ ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷର ବର୍ଷାଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗାଁର ୨୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଁର ୯୬ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇବା ସହିତ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା.ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱେର ଷଡଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ପି.ଭି ଏବଂ ୯ ଜଣ ପିଏଫ୍. ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ମଶାରୀର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜମା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି’’।
ଚଳିତ ମାସରେ 18 ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ
ଚଳିତ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମେ’ ମାସରେ ୩୦ ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲ୍.ଏଲ୍.ଆଇ.ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା। ଏହାପର ଠାରୁ ପାତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା । ମଶାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବାରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ କହିଛି ।
ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଛଅ କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁମ୍ୱାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ବାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଳଳିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଶେଷ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରିଂ କରାଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ପୋଡୁଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହଡ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଝରଣା ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ’’ ।
ଧୋବାଲିଙ୍ଗିରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା ୪୫ କିଲୋମିଟର
ପାହାଡଘେରା ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗାଁ ଦେଇ ବୋହିଯାଉଛି ଝରଣା । ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି କୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଛି । ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଝରଣା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଝରଣା ଜଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୪୫ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ।
ସରପଞ୍ଚ ଜୋତ୍ସ୍ନା ଶବର କହିଛନ୍ତି ‘‘ ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୋବାଲିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସବୁଠି ଝର ପାଣିକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଫୁଟାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ’’।
ସେପଟେ ଏହି ପଜେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଲି ଏବଂ ଭେକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଜ୍ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଚିକିତ୍ସକ ଡା.ଦେବୀପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡା.ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲିକ, ସଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଢ଼ୀ, ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୃଦ୍ଧା ! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର