ETV Bharat / state

ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି

ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସହ ରାକ୍ଷୀର ଏକ ଭାବଗତ ସଂପର୍କ ରହିଛି  । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଓଡିଆଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ରାକ୍ଷୀ । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Making Rakhis Brings Self-Reliance to Women in Simulia, Balasore
ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 12, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ରାକ୍ଷୀ.. ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଭରସା ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସାକ୍ଷୀ । ରାକ୍ଷୀ..ଖାଲି ସୂତାଖିଏ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ର ଡୋରଟିଏ । ଏହି ଖିଏ ସୂତାରେ ଧୋଇଯାଏ କେତେ ମାନ..ଅଭିମାନ, ମନରେ ଭରିଦିଏ କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା । ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସହ ରାକ୍ଷୀର ଏକ ଭାବଗତ ସଂପର୍କ ରହିଛି । ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହୋଇ ଯାଇଛି ଏହି ରାକ୍ଷୀ । ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ।

ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି (Etv Bharat)

ହାତର ତତ୍ପରତା ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ମନର ଆବେଗ

ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପାଟୁଳିରେ ଏଇ ମହିଳାମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ । ସମୟ ଯେତିକି ସରି ସରି ଯାଉଛି, ହାତର ବେଗ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି । କିଛି କାଗଜ ଉପରେ ପଥର, ମାଳି, ମୟୂରପୁଚ୍ଛକୁ ଦେଇ କେତେ କମନୀୟ କରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ହାତ ଯେତେ ତତ୍ପର ହେବ..ରୋଜଗାର ସେତିକିି ଅଧିକ ହେବ । ଏ ତତ୍ପରତା ଭିତରେ ବି ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି ମନର ଆବେଗ..କିଛି କିଛି ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବ । କାରଣ ଏମାନେ ବି ତ କାହାର ଭଉଣୀ..। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଇ ବି କେଉଁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ..।

କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଟୁଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗାଁର ସୁଜାତା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ମହିଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ । ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଘରର କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଇ ମହିଳାମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ।

Making Rakhis Brings Self-Reliance to Women in Simulia, Balasore
ରାକ୍ଷୀ .. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି (Etv Bharat)

ଧାନ, ଚାଉଳ ଆଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ କମନୀୟ ରୂପ ପାଏ ରାକ୍ଷୀ

ପ୍ରଥମେ ସୁଜାତା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜେ ଏହି କାମ ଶିଖିବା ପରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ । ତା ପରେ ଏକ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ କରି 10 ଜଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ହେଲେଣି । ସୁଜାତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ଆଦୃତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ଓରମାସକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।’

ସୁଜାତା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରକ୍ଷୀର ବେଶ୍ ଚମକ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କିଣିବାକୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀରେ ସେ ଧାନ, ଚାଉଳ, କାର୍ଟୁନ ଦେଇ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଏଭଳି ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ସୁଜାତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହିଳାମାନେ। ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଲାଗେ ସେସବୁ ସୁଜାତା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ ଏବଂ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ । ଏଥି ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ଵର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ। ସୁଜାତା ଏମିତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ୨ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫୦/୨୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସୁଜାତା।

Making Rakhis Brings Self-Reliance to Women in Simulia, Balasore
ରାକ୍ଷୀ .. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି (Etv Bharat)
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ୫୦୦ରୁ ୭୦୦ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ

ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ସୁଜାତା କହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜିକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଧାନ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ତା’ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟୋନ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସହ ବହୁତ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ୭୦୦ ଡିଜାଇନର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି । ପିତ୍ତଳ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଗଣେଶ, ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିବା ରାକ୍ଷୀ ବି ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଧାନ ଓ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରାକ୍ଷୀର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୫୦,୦୦୦-୬୦,୦୦୦ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହୁଏ। ଦାମ ଦୁଇ/ତିନି ଟଙ୍କାରୁ ୧୫୦, ୨୦୦, ୫୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ରହିଛି। ଏହି ରକ୍ଷୀକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓରମାସ (ORMAS)କୁ ଦେଇଥାଉ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଏଥିସହିତ ଦୋକାନୀମାନେ ବି ଆସି ହୋଲସେଲ ଦରରେ ନେଇଥାନ୍ତି । ସିଜନ ଶେଷ ବେଳକୁ ୮ରୁ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା 2 ମାସରେ ୫ରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ।"



ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କାରିଗର ମମତା ପଣ୍ଡା କହିନ୍ତି, ​"ଏଠି ୪-୫ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି କାମ କରୁଛି। ସୁଜାତା ବେହେରା ଆମକୁ କାମ ଶିଖେଇ ଥିଲେ। ଆମେ ୨-୩ ମାସ କାମ କରୁ, ହେଲେ ଭଲ ଲାଭ ହୁଏ । ଫଳରେ ପରିବାରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ । ​ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ରୁ ୧୫ ମିନିଟ ଲାଗିଥାଏ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଘର କାମ ଭିତରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରି ପାରୁଛୁ ଏହା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

Making Rakhis Brings Self-Reliance to Women in Simulia, Balasore
ରାକ୍ଷୀ .. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି (Etv Bharat)
ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ସାଜଛି

ସୁଜାତା ଓ ଗାଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଦୁଲି କହନ୍ତି , ​"ସୁଜାତା ଦିଦି ଓ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ରାଖିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଏହାର ଦାମ ବି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ​​ସୁଜାତା ଦିଦି ୮ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବହୁତ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥର ବି ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି । ଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦରଲ ରୀକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।"

ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦୁଇମାସ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଦେଇନି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ଦେଇଛି । ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ସେବାର ସାରଥୀ... ନିରାଶ୍ରୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭୁତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

TAGGED:

WOMEN
CVBCVB
CVXCVCXV
XCVXCV
CVCV

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.