ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ 'ମକର ଚାଉଳ'; ଥରେ ଖାଇଲେ, ପାଟିରୁ ଛାଡିବନି
Published : January 13, 2026 at 6:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ନୂଆ ଫସଲର ଅମଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମକର ଚାଉଳ। ଯେମିତି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ, ସେମିତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର । ନୂତନ ଅମଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏହି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମକର ଚାଉଳ-ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ବିନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ଲୋକେ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟେକିଥାନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଓ ଚାଉଳରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ଓ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତି।
ମକର ଚାଉଳର ମହତ୍ୱ
ଖାଦ୍ୟ ଗବେଷକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମକର ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ମକର ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି । ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରକୁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ମକର ବସି ସାରା ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବାର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ଅତୁଟ ରଖିଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରହି ଆସିଛି।
ମକର ଚାଉଳର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ:
ମକର ଚାଉଳ ଯେ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଶୀତ ଦିନେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ । କଞ୍ଚା ଚାଉଳକୁ ନ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ Carbohydrate ର ମାତ୍ର ଅଧିକ ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର ଓ ଛେନାରୁ iron, calcium, protein , omega , Fatty Acid , ଓ anti -oxidants ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେମିତି ତିଆରି କରିବା ସୁଆଦିଆ ମକର ଚାଉଳ
କଞ୍ଚା ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ମକର ଚାଉଳ । ହେଲେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାଗମାପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେକୌଣସି ମିଠାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ ।
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ:
1- ଏକ କପ ବାସ୍ନା ବସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ (ନୂଆ )
2- ଅଧା କପ ଗୁଡ଼
3- ଅଧା କପ କ୍ଷୀର
4- ଏକ କପ ଛେନା
5- ଏକ କପ କୋରା ନଡ଼ିଆ
6- ଦୁଇଟି ପାଚିଲା କଦଳୀ
7- କଟା ଫଳ (ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ପାଚିଲା କମଳା, ଆଖୁ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି)
8- ଅଦା ଛେଚା ଓ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ
ଏହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ:
ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ରାତିରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ । ସକାଳୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ । ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଥର ଘୁରାଇ ନେବେ । ଏହାକୁ କାଢି ଗୋଟେ ଖୋଲା ମୁହଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ । ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଏହି ଦର ରଗଡା ଚାଉଳରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଦେବେ । ତା ପରେ ଗୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ ଓ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବେ । ଅଦା ଛେଚା ଓ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଟା ଫଳ ଗୋଳାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ । ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଗି ଖାଇବେ ।
