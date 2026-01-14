ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ ଉପବାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ
ସେବାୟତ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଉପାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ । ଆଜିବି ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ । ହୋଇପାରିଲାଣି ମକର ଯାତ୍ରା ନୀତି । ଜିଦରେ ଅଟଳ ସେବାୟତ ।
Published : January 14, 2026 at 1:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଉପାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ । ଗତକାଲିଠୁ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି । ଆଉ ଆଜିବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅଜି ଵି ଉପାସରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଡୁ ନିଯୋଗଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଵିଵଦାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସ୍ତିତି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦା ଲଦି ହୋଇ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସେବାୟତ । କେବଳ ଦର୍ଶନ ଓ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ । ଏପଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ।
୨୦୦୪ ରୁ ଏହି ବିବାଦ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ମକର ଯାତ୍ରାକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେବାୟତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ମକର ଯାତ୍ରା ରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବଡ କଥା ହେଉଛି ବଡୁ ନିଯୋଗ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦେଶକୁ ଅଵୈଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଏଭଳି ଲାଗି ରହିଛି ।
"ଗତକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ଘୃତକମଳ ହୋଇପାରିନି। ଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପତି ।
ଏପଟେ ୨୦୨୪ ଯାଏଁ ବଡୁ ସେବାୟତ ଘୃତକମଳ ନୀତି କରୁଥିଲେ । ହଠାତ ୨୦୨୫ରେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି ବଡୁ ନିଯୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏନେଇ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବି ରହିଛି। ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ହେବ। ଏନେଇ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି କହିଛି ବଡୁ ନିଯୋଗ ।
ସେପଟେ ବଡୁ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ କମଳାକାନ୍ତ ବଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନୀତି ବିବାଦ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏନେଇ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ବଡୁ କାହାର ଏହି ନୀତି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲିଖିତ ନିର୍ଦେଶ ମିଳିଲାନି ।"
"ମକ୍ତର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ । ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ । ଆମ ପରିଚୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ । ସେବାୟତ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନୁହେଁ। ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ଯଜନକ । ସେବାୟତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ଶହେ କଳି ଥାଇପାରେ ପୂଜା ପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ସରକାର ଯଦି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ପୂଜା ପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେବା କରିବାକୁ," କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ ।
