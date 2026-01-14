ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଭୋଗ ଲାଗି, ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
Published : January 14, 2026 at 7:10 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କୃଷିପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା । ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବିକା କହିଲେ ଚାଷକୁ ବୁଝା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ । ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରାଶି ମକର ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ। ଚାଷୀ ଓ ଚଷା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ନୂଆ ଚାଉଳ (ମକର ଚାଉଳ) ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିନ ତମାମ ମା' ସାନ୍ତାଣୀ ଆଣିଥିବା ୮୪ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗି କରାଯିବା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ । ଆଜି ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି,"ପରମ୍ପରା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ସହ ଗୂଡ଼, କଦଳୀ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ଓ ନଡ଼ିଆ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ହଳ ଓ ଲଙ୍ଗଳଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ ଚଷା ପୁଅ ବର୍ଷଯାକର ରୋଜଗାର ପାଇଥାଏ । ଏକ ମାସ ପିତା ଘରର ଲୀଳା ସାରି ଗତରାତିରେ ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବା ସମୟରେ କାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ଗତକାଲି ୫ ଥର ବେଢ଼ା ବୁଲିବା ପରେ ଆଜି ଚାରିଥର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନ'ବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହ ସମାନ ବୋଲି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।"
ସେହିପରି, "ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବା ଓଢଣ ଲାଗି ରହିଛି । ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲାଗିଥାଏ । ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଥିବା କାରଣରୁ, ଆଜି ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶୀତ କମିବ । ଆଜି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ ଓ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୁରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ," ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
"ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ୫ ଥର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ମକର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କଲେ ସାତଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୌଷ ମାସ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାପଘରକୁ ଯାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ମାସାନ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଥାନ୍ତି । ଝିଅ ବାପଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଶାଶୁଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସିଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ମା'ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବାପଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ୮୪ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପରଶି ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ମକର ବେଢ଼ା ବୁଲାଯିବା ପରେ ଚାରିଟି ପଡାର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଇ ରୂପାଥାଳିରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ ।
ଏହି ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟୁନ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁର ସ୍ଥିତ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି।ଆଜି ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମାର୍ଶାଘାଇ ମଣିକୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ ତଥା ଭକ୍ତ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ, ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ । ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଚାଷ କଲେ ଭାତ ଖାଉ।ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ କରୁ ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ହଳ ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ । ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ଧାନରୁ ଵାହାରିଥିବା ଚାଉଳ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଲାଗି କରୁ ଯାହାକୁ ମକର ଚାଉଳ କୁହାଯାଏ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
