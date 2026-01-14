ETV Bharat / state

ମକର ସକ୍ରାନ୍ତିରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଇଟ୍ ଶୋ; 'ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର’ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆସାମର ବିହୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ

‘ଶିଶିର ସରସ-୨୦୨୬’ ମେଳା ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶନିବାରଠୁ ଅର୍ଥାତ ୧୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

Makar Sankranti kite festival
ମକର ସକ୍ରାନ୍ତିରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଇଟ୍ ଶୋ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 14, 2026 at 8:37 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଜମିବ ମକର ମାହୋଲ । ମକର ସକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ୧୪ ତାରିଖରେ ‘କାଇଟ ଶୋ’ ହେବା ସହିତ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବ । ମକର ପର୍ବର ଖୁସି ଗାଁ-ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବ । 'ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର’ରେ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆସାମର ବିହୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ‘ଶିଶିର ସରସ-୨୦୨୬’ ମେଳା ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶନିବାରଠୁ ଅର୍ଥାତ ୧୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟୀ (ଓର୍‌ମାସ୍‌) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ 'ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର’ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।


ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ପୁରୁଣା ଲୋକପରମ୍ପରା । ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓରମାସ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ‘ଶିଶିର ସରସ-୨୦୨୬’ ମେଳା ପରିସରରେ ବୁଧବାର ଏକ ବିଶେଷ 'କାଇଟ୍‌ ଶୋ'ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।



ଏହି ‘କାଇଟ୍‌ ଶୋ’ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଯେଉଁ ଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିରେ ଆକାଶ ରଙ୍ଗୀନ ହେବ । ଏହା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆକୃତିର ବେଲୁନ୍‌ ଗୁଡ଼ି ବିଶେଷକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ମୋହିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ମାଞ୍ଜା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯାହା ମେଳାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉତ୍ସବର ରୂପ ଦେଵ । ଏହା ସହ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ି ତିଆରିର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି, ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ମକର ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର- ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିବା ବେଳେ, ଓରମାସର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ମେଳାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମକର ପର୍ବର ଖୁସି ଗାଁ-ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବ । ‘ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର’ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ମେଳାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସାମର ବିହୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମେଳା ପରିସରରେ ପରିବେଷଣ ହେବ । "


ଏପଟେ ମେଳା ପରିସରରେ ଫୁଡ୍‌ ଷ୍ଟଲ୍‌, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଗହଳି ସହ, ଲାଇଭ୍‌ କାଉଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗହଣା, ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ଓ ସବାଇ ଘାସରେ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।


ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମେଳାର ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ ବିକ୍ରୟ ରାଶି ୩.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

