ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡିବା ପରମ୍ପରା; ବାଧକ ସାଜିଛି ମାଞ୍ଜା ସୂତା, କମୁଛି ବ୍ୟବସାୟ
ମକରରେ ଆକାଶରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ମାଞ୍ଜା ସୂତା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି । ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିମୁଖ । ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ।
କଟକ: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲେ ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ସେତିକି ଡ଼ର ବି ଲାଗେ । ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇ ମଜ୍ଜା ନେଇଥାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ମଜ୍ଜା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଜ୍ଜାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ଏହି ସଜ୍ଜା ଦେଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ମାଞ୍ଜା ସୂତା । ଏହି ସୂତା ଲାଗି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବିଗତବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ନଜିର ରହିଛି । ଫଳରେ ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ।
କଟକରେ ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପରମ୍ପରା:
ତେବେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ଝୋଲା ସାହି, ନଦୀ ସାହି, ପିଠାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ ଜମିଥାଏ । ମକରର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁଡ଼ି କିଣି ଉଡାଇଥାନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁଠି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପରମ୍ପରା ଧିରେ ଧିରେ କମି ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ଆର୍ଥାତ ଆକାଶରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି । ଯେବେ ଠାରୁ ଏହି ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବଜାରକୁ ଆସିଲାଣି, ସେବେଠାରୁ ଏହା ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବା ପରମ୍ପରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ ବି ମାନ୍ଦା ହେଉଛି ।
ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ:
ଏନେଇ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ବଜାରକୁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ହାତ ତିଆରି ସୂତାରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଥିଲେ । ରାସ୍ତାଘାଟ ସାବୁଠି ଗୁଡି ଉଡାଉଥିଲେ । କୌଣସି ବି ଅଘଟଣ ଘଟୁ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଦ୍ବାରା ଗୁଡ଼ି କାଟିବାରେ ବେଶ ସହଜ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏହା ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରା ଯାଇଛି । ଯାହାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷପ । ହାତ ତିଆରି ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।"
ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଆହତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ:-
- ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଲାଗି ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୦୧୬ ମହିହାରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୧୯ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୨୧ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୨୨ରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୨୩ରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୦୨୪ରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ୨୦୨୫ରେ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସହରର କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ଗୁଡ଼ି ଉଡାନ୍ତି ତେଵେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଥନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ । ଅନୁମତି ଥିବା ସୂତାରେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଗୁଡି ଉଡାନ୍ତୁ ।"
ଗୁଡ଼ି ଉଡାଇବାକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରାୟ:
୨୦୧୬ ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବାକୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ ୧୯୮୬ର ଧାରା ୫ ବଳରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦେଶ୍ୟରେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥଲେ କୋର୍ଟ । ପୁଣି ଏହି ନିୟମକୁ 2023ରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କଟକରେ ମକରରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଆସିବା ପରେ ଏହା ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । 2016ରୁ ଏହା ଅଧିକ ବଢି଼ବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । 2023ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଇନିଜ୍ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବ ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ଆଇନକୁ ଏସବୁ ରୋକିବାକୁ ସହଜ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
