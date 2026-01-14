ମକର ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରେଶମ ସହର, ଧୁମଧାମରେ 'ଭୋଗୀ ପର୍ବ' ପାଳିଲେ ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟ
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭୋଗୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
Makar Sankranti ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ 'ପୋଙ୍ଗଲ' । ଭୋଗୀ ଉତ୍ସବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପୋଙ୍ଗଲ, କନୁମ ଏବଂ ମକ୍କାନୁମ ଭଳି ଏହି ପର୍ବକୁ ଚାରି ଦିନ ଧରି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମିଶି ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭୋଗୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ପର୍ବ ଏକ, ନାଁ ଅନେକ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଦକ୍ଷିଣରେ ପୋଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରରେ ଲୋହରୀ, ପୂର୍ବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ବିହୁ ଭଳି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ଗୁଡି ଉଡାଇଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗୀ ପର୍ବ ପାଳିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ।
ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଭୋଗୀ ପର୍ବ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଭୋଗୀ ପର୍ବକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି (ବୁଧବାର) ମଧ୍ୟ ରାତିରୁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛିଛି । ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହାକୁ ସାମୁହିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଛି । ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଗୀ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମିଶି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିବା ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗୀ, ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ପୋଙ୍ଗଲ, ତୃତୀୟ ଜିନ କନୁମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମକ୍କନୁମ ଭାବରେ 4 ଦିନ ଧୁମଧାମରେ ମକର ପାଳନ କରୁ । ତେଲୁଗୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ ।"
ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଭୋଗୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁବାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ତେଲୁଗୁ ଆସୋସିଏସନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେବେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।"
ଭୋଗୀ ଏବଂ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବା କନ୍ୟାମାନେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବୁଧବାର ଭୋଗୀ ଅବସରରେ ତେଲୁଗୁ ପରିବାରର ଘରକୁ ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସହ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିବା ସହିତ ପର୍ବର ମଜା ଉଠାଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଲୋକ । ଏହି ପର୍ବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବାର ନିୟମ ମଧ୍ଯ ରହିଛି । ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
